Россия
 
Последние новости
Обнаружено «блокирующее коронавирус на 100 процентов» антитело
Голикова сравнила смертность от коронавируса в России с остальным миром
SpaceX отложила пуск партии Starlink ради секретного военного шаттла
Емельяненко объединился с бывшим сокамерником и создал YouTube-канал
В Турции рассказали о сроках открытия страны для иностранных туристов
В правительстве предрекли двукратное снижение авиаперевозок после пандемии
Во Франции возобновились протесты «желтых жилетов»
Поклонская высказалась насчет прогнозов о распаде Украины
Трамп захотел расплаты за «крупнейшее политическое преступление» демократов
Новости партнеров

Петербургская больница купила немецкие аппараты ИВЛ после возгорания российского

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в которой произошел пожар из-за возгорания аппарата ИВЛ российского производства, приобрела партию немецкого оборудования для вентиляции легких. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что контракт на поставку 84 аппаратов из Германии до конца 2020 года на сумму 27,7 миллиона рублей был заключен 15 мая.

Как пояснили в городском комитете по здравоохранению, покупка аппаратов была плановой и не связана с пожаром. Немецкие машины для ИВЛ имеют иную конструкцию и являются неинвазивными, они менее востребованы во время лечения пациентов с COVID-2019.

Российские аппараты ИВЛ «Авента-М», произведенные на Уральском приборостроительном заводе, загорелись в двух больницах — сначала 9 мая в Москве, затем 12 мая в Санкт-Петербурге. Главврач госпиталя Святого Георгия заявлял, что они были получены 1 мая. По предварительным данным, возгорания произошли из-за короткого замыкания.

После этого в регионах стали отказываться от «Авента-М». 13 мая Росздравнадзор приостановил обращение этих приборов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и действий, доступных абсолютно каждому из нас
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Аппаратами ИВЛ от российского завода запретили пользоваться после пожаров
Главврач описал действия медиков после возгорания аппарата ИВЛ в Петербурге
Названа сумма компенсаций родственникам жертв пожара в петербургской больнице
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Полицейские приехать отказались — силы брошены на карантин»

Жертвы домашнего насилия из-за коронавируса оказались заперты с обидчиками. Что им делать?
21:18Сегодня

Голикова сравнила смертность от коронавируса в России с остальным миром

20:25Сегодня

Поклонская высказалась насчет прогнозов о распаде Украины

20:00Сегодня

Российский медик месяц работал с зараженными коронавирусом и получил 100 рублей

Россия00:0114 мая
Александр Игнатенко

«Мы сразу получили клеймо контрабандистов»

Россиянин подобрал на Шри-Ланке мертвых жуков. Теперь ему грозит 40 лет тюрьмы
20:09Сегодня

Раскрыты интересы участников провокации с фото нацистов в «Бессмертном полку»

19:00Сегодня

Россиянам рассказали о трудностях выхода из режима самоизоляции

19:03Сегодня

В Дагестане бедным оплатили долги в магазинах

Россия00:0214 мая
Захар Гуров

«Сын перестал ходить, и только тогда его госпитализировали»

Семилетнего Захара спасет только протонная терапия. Нужна ваша помощь
17:37Сегодня

Москвичку приняли на работу, обозвали алкоголичкой и тут же уволили 

16:57Сегодня

Правительство изменило порядок выплат лечащим коронавирус медикам

16:41Сегодня

Российский врач рассказала о меняющихся проявлениях коронавируса

Россия
В Дагестане бедным оплатили долги в магазинах
«Полицейские приехать отказались — силы брошены на карантин»
Жертвы домашнего насилия из-за коронавируса оказались заперты с обидчиками. Что им делать?
Москвичку приняли на работу, обозвали алкоголичкой и тут же уволили
Правительство изменило порядок выплат лечащим коронавирус медикам
Российский врач рассказала о меняющихся проявлениях коронавируса
Александр Игнатенко«Мы сразу получили клеймо контрабандистов»
Россиянин подобрал на Шри-Ланке мертвых жуков. Теперь ему грозит 40 лет тюрьмы
Все материалы
Мир
Россия начала возвращать из Сербии боровшихся с коронавирусом военных
США частично возобновят финансирование ВОЗ
«Америка подвела своих людей»
Коронавирус сломал здравоохранение США: медики о страшных уроках эпидемии
В Сирии установили памятную табличку на месте гибели летчика Филипова
Жара против заразы
Коронавирус пришел в африканские страны. Это может привести к катастрофе
Названа особенность распространения коронавируса в арабских странах
«Сначала говорили, что все это ерунда»
Пустые улицы, очереди в банк и трейлеры с трупами. Как Нью-Йорк переживает эпидемию коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Украинская националистка увидела российскую угрозу в «Агуше»
ДНР поставила Киеву ультиматум
На Украине возмутились навязыванием русского языка школьникам
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Российские соцсети посчитали смертельной опасностью для Украины
«Несколько месяцев они скитались по лесам»
Как пленные красноармейцы бежали из концлагерей, чтобы воевать в партизанских отрядах по всей Европе
Все материалы
Экономика
Германия оказалась наиболее устойчивой к кризису в Европе
Дорога вверх
Как в России нашли способ поднять упавшую из-за кризиса экономику
ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
Полный бак
Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
«Газпром» заставил сотрудников отказаться от части зарплат
«Роснефть» обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2020 года
Спасительная колея
У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
Все материалы
Силовые структуры
Опубликовавшие фото нацистов в акции «Бессмертный полк» раскаялись
«Был бы человек — диагноз найдется»
Как в СССР неугодных насильно отправляли в психбольницы и подвергали мучительным процедурам
Установлены причастные к публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
В России поручили заводить уголовные дела при невыплате надбавок медикам
За уволенную из-за тоста про «супертелочку» судью вступились коллеги
«Идиоты не имеют права на существование»
В Третьем рейхе пытались улучшить нацию, уничтожая душевнобольных. Их травили газом и жгли в печах
Все материалы
Наука и техника
Спутники SpaceX оказались «Черным валетом»
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Стало известно об испытывающих на себе вакцину от коронавируса российских ученых
Большой медбрат
 
Зарывшийся в ил российский «Посейдон» смоет авианосцы и города
«Стоит заранее подумать о собственном развитии»
 
UH-60 Black Hawk полетел вертикально
Все материалы
Спорт
Трусова отреагировала на оскорбления из-за ухода от Тутберидзе
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Тарасова вступилась за обвиненного в пьяных дебошах Ягудина
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
Девушки-бойцы MMA устроили флешмоб с переодеваниями
Джастин Гэтжи«Он сломает мне нос. Но UFC за это заплатит»
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата боя, когда прямая трансляция, прогнозы и ставки на UFC 249
Гэтжи отверг бой с «жадным ублюдком» Макгрегором
Все материалы
Культура
Прилепин назвал бесовщиной усыновление детей однополыми парами
«Ты умрешь во сне»
Кумир Дэвида Боуи и Тома Йорка пел о палачах и террористах. Легендарный вокалист изменил мир музыки
BadComedian ответил Певцову на критику из-за фильма «На Париж»
Марат БашаровНалей и отойди
Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Вся жизнь — квартирник
Живой Гребенщиков, жена Шиндлера и бог программистов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Нижнее белье помогло Рианне стать самой богатой певицей Великобритании
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников рассказал о риске спутать симптом коронавируса с другой болезнью
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Аферисты нашли новый способ обкрадывать пользователей популярных в России сайтов
Пиратские хроники
 
Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и рассмеялся
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Женщина варила макароны и узрела «чудо»
Все материалы
Ценности
Женщина изготовила защитную маску из носка и прославилась в сети
Раскрыта главная ошибка в использовании сухого шампуня
Джегинсы бренда Mironova AnastasiiaВторая кожа
Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности
Знаменитости массово остались в носках и купальниках и задали новый тренд
Гениальный коррупционер
Как африканский президент расхищал казну ради молодых любовниц, дорогих машин и домов в Париже
Бритни Спирс поделилась фото в купальнике во время самоизоляции
«Немец побежден, а грипп — все еще нет»
Как выглядели люди по всему миру во времена самых страшных пандемий до коронавируса
Все материалы
Путешествия
В правительстве предрекли двукратное снижение авиаперевозок после пандемии
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
В Турции рассказали о сроках открытия страны для иностранных туристов
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
Совершен самый долгий беспосадочный внутренний перелет
Все материалы
Из жизни
Мальчик вытащил из озера гигантского 36-килограммового осетра
Бенджамин БатерстРастворился в воздухе
Молодой дипломат вез важные бумаги и пропал. Тайну его исчезновения не могут разгадать уже 200 лет
Послание из XVIII века нашли во время ремонта церкви
«Здесь каждый знает, что такое свобода»
История москвички, которая осуществила детскую мечту и переехала во Францию
Женщина родила двойняшек от разных отцов после супружеской измены
«На работе меня зовут агентом КГБ»
История челябинского программиста, перебравшегося в Австралию
Дочь насмерть сбила отца во время урока вождения
Все материалы
Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4
Видео: редчайший Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series
Black Series — всего два слова объясняют, почему этот CLK стоит 20 млн рублей
GM разрабатывает 6,2-литровый компрессорный мотор V8
Cамые необычные автомобили, которые сегодня можно купить в России
Пикап-кабриолет, редчайшая Волга и британский седан с V8 от Ford Mustang
BMW отправит мотор V12 в отставку уже нынешней осенью
25 самых продаваемых автомобилей России: апрель 2020
Какие машины покупали россияне в апреле — и в каком количестве
Советский родстер «Ленинград» восстановили по цветной фотографии 1958 года
Все материалы
Дом
В России рухнул спрос на жилье
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
Средняя цена квартиры в Москве приблизилась к психологической отметке
Новое жилье в Москве подорожало вопреки режиму самоизоляции
Рабочий класс
Дом на ножках, производство водки и заброшенная пивоварня — во что превратились российские заводы
Россиянин в медовый месяц сжег квартиру жены
Пансионат «Дружба»Небесный ракурс
Брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Законопроект о дистанционном образовании внесли в Госдуму
В Псковской области перевыполнили план по посещаемости учреждений культуры
Неплатежи за вывоз отходов выросли до 25 процентов
Российские банки выдали бизнесу беспроцентные кредиты на 54 миллиарда рублей
Все материалы