Петербургская больница купила немецкие аппараты ИВЛ после возгорания российского

Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в которой произошел пожар из-за возгорания аппарата ИВЛ российского производства, приобрела партию немецкого оборудования для вентиляции легких. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что контракт на поставку 84 аппаратов из Германии до конца 2020 года на сумму 27,7 миллиона рублей был заключен 15 мая.

Как пояснили в городском комитете по здравоохранению, покупка аппаратов была плановой и не связана с пожаром. Немецкие машины для ИВЛ имеют иную конструкцию и являются неинвазивными, они менее востребованы во время лечения пациентов с COVID-2019.

Российские аппараты ИВЛ «Авента-М», произведенные на Уральском приборостроительном заводе, загорелись в двух больницах — сначала 9 мая в Москве, затем 12 мая в Санкт-Петербурге. Главврач госпиталя Святого Георгия заявлял, что они были получены 1 мая. По предварительным данным, возгорания произошли из-за короткого замыкания.

После этого в регионах стали отказываться от «Авента-М». 13 мая Росздравнадзор приостановил обращение этих приборов.

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