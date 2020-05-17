Туриста арестовали за публикацию фотографий с пляжа

Туриста из Нью-Йорка арестовали на Гавайях за публикацию в Instagram фотографий с пляжа. Как сообщает CNN, 23-летний мужчина был задержан за нарушение правил карантина.

Отмечается, что на Гавайях в связи с распространением коронавируса действует правило, согласно которому все приезжающие должны провести 14 дней в изоляции. Турист из Нью-Йорка проигнорировал карантинные меры и сразу по прибытии отправился на пляж, воспользовавшись общественным транспортом, и опубликовал в Instagram несколько фотографий своего отдыха.

На мужчину, не соблюдающего карантин, пожаловались пользователи Instagram, которые увидели его пляжные снимки. Кроме того, сотрудники отеля, в котором остановился не желавший самоизолироваться житель Нью-Йорка, подтвердили, что он неоднократно покидал свой номер.

Ранее сообщалось, что в эфире американского телеканала показали активиста, разгуливавшего по пляжу в Калифорнии в костюме смерти с косой. Таким образом мужчина выражал протест любителям пляжного отдыха, которые не соблюдают социальную дистанцию, подвергая себя и других риску заражения коронавирусом.

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