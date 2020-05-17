Врачи бельгийской больницы устроили «коридор позора» премьер-министру страны

Сотрудники бельгийской больницы Сен-Пьер устроили «коридор позора» премьер-министру страны Софи Уилмес, повернувшись к ней спинами. Видеозапись и подробности инцидента публикует местный телеканал RTBF.

Всего в протестной акции приняли участие больше ста врачей и медсестер. Как видно на ролике, медицинский персонал выстроился по обе стороны дороги, и когда кортеж Уилмес проезжал мимо них, поочередно отвернулись от автомобилей.

Отмечается, что таким образом сотрудники больницы пытались выразить свое недовольство отсутствием повышенных зарплат и премий за последние два месяца работы во время пандемии коронавируса.

Позже премьер-министр прокомментировала свой визит в Сен-Пьер в Twitter. «Это был важный диалог для меня и медперсонала. Мы обсудили все насущные темы, включая их состояние здоровья, степень нагрузки, повышения и финансирование здравоохранения», — отметила Уилмес.

Ранее в мае сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чеченской Республики извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса. В эфире телеканала «Грозный» медики сказали, что не знали о наличии масок и противочумных костюмов на складе медучреждения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!