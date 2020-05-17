Оценен риск возникновения вспышки туберкулеза после эпидемии коронавируса

Украинский иммунолог Олег Назар оценил риск возникновения вспышки туберкулеза после окончания эпидемии коронавируса. Он рассказал об этом в интервью изданию Obozrevatel.

Издание пишет, что исследователи опасаются вспышки туберкулеза как на Украине, так и в мире, от которой могут пострадать около шести миллионов человек. В связи с этим иммунолог ответил на вопрос о том, грозит ли вспышка заболевания после окончания пандемии.

«У нас постоянно идет плановая вакцинация БЦЖ, которая остается с человеком всю жизнь. Кроме того, эта вакцина стимулирует иммунную систему и используется еще как естественный иммуностимулятор», — пояснил специалист.

Он также рассказал, что на Западе вакцинацию БЦЖ давно не проводят. По его словам, в тех странах, где еще делают такие прививки, большинство врачей сейчас заняты эпидемией коронавируса, поэтому вакцинация приостановлена.

«Соответственно, растет количество невакцинированных, а значит, и тех, кто потенциально может заболеть туберкулезом», — рассказал Назар. Также он пояснил, что остальные инфекции, которые выявляли до эпидемии, никуда не делись.

«К гриппу все уже привыкли, он приходит каждый год, поэтому им никто не занимается. Кроме гриппа есть еще ОРВИ, корь и краснуха, от которых тоже есть случаи летальности. COVID-19 перетянул на себя все внимание», — заключил иммунолог и добавил, что после COVID-19 всплывут другие проблемы.

Ранее в апреле академик РАН, вирусолог Феликс Ершов заявил, что особый сценарий распространения коронавируса в России отличается низкой заболеваемостью и низкой смертностью. Он высказал предположение, что это связано с обязательной вакцинацией новорожденных прививкой БЦЖ против туберкулеза, а также опыт санитарно-эпидемиологических служб.

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