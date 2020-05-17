В украинском учебнике Галицию назвали родиной евреев и французов

В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

В учебнике также говорится, что древний язык санскрит является близким современному украинскому языку. При этом выводы о связи Галиции и многих современных народов сделаны на основе фонетического сходства ряда топонимов. «И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывают на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины», — говорится в учебной статье.

При этом в материале информагентства отмечается, что названия упомянутых регионов появились значительно раньше, чем слово «Галиция», а санскрит намного древнее украинского языка.

В учебнике также утверждается, что «славяноязычные россияне» имеют финно-угорское происхождение, белорусы — балтийское, а болгары — тюркское. При этом поляков авторы пособия назвали народом, имеющим славянское «генетическое происхождение».

В феврале в украинском учебнике по географии за 6-й класс обнаружили карту из компьютерной игры Skyrim. Иллюстрация находилась рядом с заголовком раздела учебника «Земля на плане и карте».

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