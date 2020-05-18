Россияне сравнили опасность гриппа и коронавируса

Каждый второй россиянин (58 процентов) считает новый коронавирус опаснее сезонного гриппа. Сравнить эти заболевания гражданам предложил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты опроса опубликованы на сайте организации в понедельник, 18 мая.

Каждый четвертый опрошенный считает, что данные заболевания опасны в равной степени.

В сложившейся ситуации беспокойство о здоровье превалирует над возможной угрозой безработицы. Россияне опасаются в большей степени того, что они сами или их родственники заболеют коронавирусом (60 процентов). Из-за угрозы потери работы обеспокоен 31 процент граждан.

Также социологи установили, что более половины россиян считают достаточными меры, которые власти приняли для борьбы с пандемией. О недостаточности мер заявляет каждый четвертый россиянин (27 процентов), а об их избыточности — каждый десятый (11 процентов).

9 мая руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объяснила разницу между гриппом и коронавирусом. Так, по ее словам, оба вируса относятся к острым респираторным инфекциям, но отличаются по длительности инкубационного периода и области поражения организма человека. Грипп преимущественно поражает трахею и верхние дыхательные пути, коронавирус — легкие и их капилляры.

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