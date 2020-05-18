Предсказано появление максимально простого въезда в Россию

Россия не планирует ужесточать процедуры въезда иностранцев в страну после эпидемии коронавируса, но, напротив, стремится сделать границы более открытыми. Прогноз о появлении такого порядка в интервью «Ленте.ру» сделал главный редактор сайта Carnegie.ru Московского центра Карнеги Александр Баунов.

По его словам, несмотря на то, что обычно МИД России принимает решения о визовых послаблениях исключительно при условии взаимности подобных мер, в нынешней ситуации власти планируют максимально упростить въезд в страну. Эксперт напомнил, что правительство уже внесло в Госдуму законопроект об электронных визах — благодаря им иностранцы смогут получать визу непосредственно на границе, предварительно заполнив онлайн-анкету.

«Выходит, что под все тревоги о том, что вокруг нее вот-вот построят железный занавес, делается еще один важный шаг в сторону глобализации. Закрытые границы России приоткрываются», — отметил Баунов.

С 1 января 2021 года на всей территории Российской Федерации должна заработать электронная визовая система, которая облегчит въезд в страну для иностранцев. Введение электронных виз способно сделать из России государство с самым лояльным визовым режимом среди развитых стран.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



