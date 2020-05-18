Деньгам россиян придумали успешное применение в эпоху пандемии

Пандемия коронавируса может простимулировать россиян инвестировать больше средств и усилий в развитие страны. О возможности такого применения денег граждан в интервью «Ленте.ру» высказался главный редактор сайта Carnegie.ru Московского центра Карнеги Александр Баунов.

По его словам, в результате того, что распространение инфекции затронуло весь мир, в том числе США и Европу, которые принято считать благополучными, многие российские предприниматели и представители интеллигенции временно лишились возможности перебраться в другую страну, чтобы переждать кризис там. В итоге, рассуждает эксперт, россиянам, думающим о вложениях в эпоху пандемии, придется пытаться улучшить условия жизни в своей собственной стране.

«Если человек не рассматривает опцию уехать в случае кризиса, то на случай кризиса все должно быть хорошим здесь: хорошие больницы, хороший транспорт, дисциплинированные граждане, доверяющие властям. Это неплохое исправление сознания», — пояснил Баунов.

Таким образом, считает он, «пандемия сделает то, чего хотел добиться Путин [президент России Владимир Путин]: репатриации элит и капиталов». «Для России в этом есть плюс», — подчеркнул Баунов.

Ранее в мае руководитель Центра городской антропологии в КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский заявил, что пандемия коронавируса в России принесет положительные результаты с точки зрения объединения и сплоченности людей. Также, по его мнению, пандемия может вызвать активизацию благотворительности и волонтерства.

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