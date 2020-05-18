Украина решила включить в переговоры по Донбассу священников и спортсменов

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, каких именно переселенцев с Донбасса Украина решила включить в переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, это должны быть люди, которых будет легко «замерить». В качестве примера он привел священников, спортсменов, политических активистов и деятелей культуры.

Резников рассказал, что окончательные критерии включения переселенцев с Донбасса в переговоры все еще уточняются украинской властью.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует пригласить на следующее заседание ТКГ выходцев из Луганской и Донецкой областей, в том числе беженцев, перебравшихся на подконтрольную правительству территорию. Ермак считает, что это «положит конец монополии на представительство этих территорий» со стороны самопровозглашенных республик Донбасса.

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