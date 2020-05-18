Призывавшего убивать росгвардейцев россиянина наказали: житель Камчатки получил условный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ России.

Житель Петропавловска-Камчатского в июле 2019 года разместил в интернете призывы к совершению убийств сотрудников Росгвардии.

Специалисты провели психолого-лингвистическую экспертизу, которая подтвердила, что в сообщениях мужчины содержится «побуждение к насильственным действиям по мотиву ненависти и вражды против лиц по признаку их отношения к отдельной социальной группе».

Городской суд признал его виновным в совершении преступления по уголовной статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В итоге житель Камчатки получил условный срок два года с испытательным сроком три года.

Отмечается, что осужденный подал апелляцию. Суд частично удовлетворил ее, сократив испытательный срок до двух лет. Житель полуострова уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего. Также мужчина привлекался за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

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