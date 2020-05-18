В Армении опровергли слухи про деда-нациста Пашиняна

Слухи о связи деда премьер-министра Армении Никола Пашиняна с нацистами, возникли из-за ошибки, намеренной или случайной. Об этом заявила пресс-секретарь премьера Мане Геворкян в комментарии «Ленте.ру».

Она указала, что люди, распространяющие подобные слухи, ссылаются на данные российского архива «Мемориал», где гражданин Николай Вартанович Пашинян значится как человек, воевавший в рядах вермахта в Великой Отечественной войне. В то же время отчество деда премьер-министра не Вартанович, а Аракелович, о чем сообщал и сам Пашинян, указала его пресс-секретарь.

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«Инициаторы данной фальсификации в перспективе преследуют цель вбить клин в армяно-российское братство, и для достижения этой цели они не гнушаться откровенными инсинуациями в отношении ветеранов», — подчеркнула Геворкян.

Пашинян поделился фотографией своего деда-фронтовика 8 мая в Facebook. Как пишет «Sputnik Армения», премьеру был год, когда его родственник ушел на фронт. Известно, что он служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии. По разным документам, он либо погиб в 1943 году, либо пропал без вести, неизвестно и точное его местонахождение в тот момент — он мог быть в Сталинграде или в Крыму.

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