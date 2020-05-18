Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от COVID-19

Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируется начать через месяц. Такие сроки назвал глава Минздрава Михаил Мурашко на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает ТАСС в понедельник, 18 мая.

«Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование», — сказал Мурашко. Он добавил, что в России также производят более 20 тест-систем и разрабатывают препараты полного цикла, которые «уже доступны для клинической практики».

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России могут создать вакцину от коронавируса уже к концу лета. Препарат будет вводиться в правое плечо. Отмечается, что если COVID-19 станет сезонным заболеванием, то вакцина попадет в национальный календарь прививок.

За последние сутки в России выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За этот период также выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране выявлено 290 678 случаев в 85 регионах, 2722 летальных исходов и 70 209 случаев выздоровления.

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