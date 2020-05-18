Скандальная блогерша вышла на карантинную прогулку в маске и бикини

Скандальная YouTube-блогерша из США Тана Монго (Tana Mongeau) вышла на прогулку в магазин во время карантина из-за коронавируса в необычном виде. Как сообщает Page Six, она появилась на улице в защитной маске и в бикини.

В таком виде 21-летняя блогерша посетила продуктовый супермаркет Whole Foods 14 мая в Лос-Анджелесе. Кроме бикини на девушке были спортивные штаны. Вместе с Монго была ее подруга Эшли Швон (Ashley Schwan).

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Она опубликовала фотографии в Instagram. Блогерша заметила, что это «весь контент, который стоит ждать от нее на этой неделе». Власти Лос-Анджелеса смягчили меры, начав постепенное открытие некоторых заведений и территорий отдыха. От граждан требуют соблюдения социальной дистанции и ношения маски.

Ранее для повышения популярности Монго якобы начала строить отношения с другим скандальным блогером, Джейком Полом (Jake Paul). Пара через некоторое время рассталась, но таким образом Монго стала популярнее благодаря аудитории Пола. Также каждому из них это принесло сотни миллионов долларов.

Тана Монго выпускает комедийные видео и влоги. Блогерша известна своими скандальными выражениями и роликами, а также попыткой провести фестиваль блогеров TanaCon в Калифорнии, который так и не состоялся, за что она принесла извинения.

Она также принимала участие в церемонии награждения MTV Video Music Awards в 2019 году, пришла на мероприятие с живой змеей. Некоторые юзеры восхитились Монго, однако многие раскритиковали блогершу за то, что она подвергла животное стрессу.

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