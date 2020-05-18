Придуман новый способ жизни в условиях коронавируса

В Великобритании придумали способ организации школьных занятий в условиях коронавируса. В дальнейшем идею можно использовать и для других сфер общественной жизни, сообщает ArchDaily.

Центр архитектурной планировки Curl la Tourelle Head Architecture (CLTH) разработал новый дизайнерский подход в отношении школьных аудиторий, которые вновь будут открыты после смягчения карантина. Проектное решение позволит преподавательскому составу и ученикам соблюдать все меры безопасности, принятые в связи с угрозой распространения COVID-19.

Предполагается, что уроки будут проходить на свежем воздухе в специальных конструкциях в виде шатра. Парты учеников будут расположены таким образом, чтобы они не нарушали социальную дистанцию. Идея в некоторой степени заимствована из уже принятой в Дании практики проведения занятий.

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В CLTH отметили, что проект не является ответом на вопрос, как будут выглядеть школы будущего. Однако он служит триггером для дальнейших дискуссий о способах обеспечить безопасность в условиях пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся COVID-19 в мире к утру 18 мая превысило 4,7 миллиона человек. Прирост за сутки составил 77,9 тысячи человек.

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