Прикованной к постели москвичке отменили штраф за нарушение самоизоляции

Жительнице Москвы, профессору РУДН Ирине Карабулатовой, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, отменили выписанный штраф за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, пишет «Интерфакс».

По его словам, в Главконтроле изучили все объективные обоснования и аннулировали штраф, так как москвичка не нарушала самоизоляцию. Ее жалобу рассматривали в приоритетном порядке.

Ранее Карабулатова получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей. В период пандемии у нее обострился тонзиллит, приехавшая на дом врач диагностировала ОРВИ.

После этого Карабулатова не установила приложение «Социальный мониторинг» на свой телефон, который не поддерживает такую функцию. В таком случае власти должны были самостоятельно обеспечить ей доступ к программе, но вместо этого ей выписали денежное взыскание.

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