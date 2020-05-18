В селе в Хабаровском крае началось строительство водовода

Власти Хабаровского края начали строительство водовода в селе Гаровка-1. Об этом сообщил представитель министерства ЖКХ региона Владимир Орлов, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что благодаря строительству водовода центральным водоснабжением обеспечат 1,5 тысячи человек. Стоимость работ составила 39,7 миллиона рублей, они проводятся в рамках реализации национального проекта «Экология». Финансирование на строительство ведутся из федерального бюджета.

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В настоящее время жителям села привозят воду по графику при помощи автоцистерн. Власти обеспечат централизованным водоснабжением многоквартирные дома, школу и детский сад. Воду также можно будет провести и к частным домам.

В рамках строительства необходимо проложить 2,5 километра сетей водоснабжения, работы планируется завершить осенью.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на его реализацию выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

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