США запустили в космос секретный корабль

Военно-воздушные силы США провели успешный запуск ракеты-носителя «Атлас V» с секретным орбитальным испытательным кораблем на борту. Об этом сообщает BBC News.

Проект беспилотного корабля многоразового использования Boeing X-37B засекречен, в открытом доступе о нем имеется мало информации. Однако известно, что в ходе космической миссии аппарат запустит на орбиту спутник и протестирует энерго-лучевую технологию.

Помимо этого, в космосе будет проведен эксперимент по влиянию радиации на семена растений и другие объекты.

Данный запуск стал шестым для экспериментального орбитального корабля.

Ранее компании SpaceX пришлось отложить пуск новой партии интернет-спутников системы Starlink. С высокой долей вероятности причиной этого стал запуск «Атласа V».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!