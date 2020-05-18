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На шахту крупнейшего производителя золота в России отправили военных

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Несколько сотен работников крупнейшего золотодобывающего предприятия «Полюс» в Красноярском крае заразились коронавирусом. Как сообщает РИА Новости, вирус выявлен у 866 человек. К решению проблемы подключили военных.

«Госпиталь — это такой эффективный способ, чтобы максимально распределять потоки заболевших с симптомами или без них», — прокомментировал гендиректор «Полюса» Павел Грачев. Он добавил, что тесты еще 2790 человек оказались отрицательными. Также Грачев заверил, что сейчас нет никаких опасений на счет того, что шахта может перестать работать.

Ранее в понедельник, 18 мая, стало известно, что российское Минобороны направило военных и технику в Красноярский край для развертывания полевого госпиталя. Сводный отряд Министерства обороны, который состоит из 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и 100 единиц специальной военной техники. Поручение об отправке отдал президент Владимир Путин.

«Полюс Красноярск» — крупнейшее производственное подразделение «Полюса», которое обеспечивает добычу более двух третей всего золота, производимого компанией. Вспышка COVID-19 произошла в Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в начале мая. В общей сложности на шахте работают около 3400 человек. В «Полюсе» тогда подчеркнули, что работа ГОКа продолжается.

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