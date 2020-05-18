На шахту крупнейшего производителя золота в России отправили военных

Несколько сотен работников крупнейшего золотодобывающего предприятия «Полюс» в Красноярском крае заразились коронавирусом. Как сообщает РИА Новости, вирус выявлен у 866 человек. К решению проблемы подключили военных.

«Госпиталь — это такой эффективный способ, чтобы максимально распределять потоки заболевших с симптомами или без них», — прокомментировал гендиректор «Полюса» Павел Грачев. Он добавил, что тесты еще 2790 человек оказались отрицательными. Также Грачев заверил, что сейчас нет никаких опасений на счет того, что шахта может перестать работать.

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Ранее в понедельник, 18 мая, стало известно, что российское Минобороны направило военных и технику в Красноярский край для развертывания полевого госпиталя. Сводный отряд Министерства обороны, который состоит из 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и 100 единиц специальной военной техники. Поручение об отправке отдал президент Владимир Путин.

«Полюс Красноярск» — крупнейшее производственное подразделение «Полюса», которое обеспечивает добычу более двух третей всего золота, производимого компанией. Вспышка COVID-19 произошла в Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в начале мая. В общей сложности на шахте работают около 3400 человек. В «Полюсе» тогда подчеркнули, что работа ГОКа продолжается.

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