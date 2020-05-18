Военные помогут российскому региону бороться с коронавирусом

Министерство обороны РФ объявило о том, что оно направило военных и технику в Красноярский край для развертывания полевого госпиталя и лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России с подмосковных аэродромов Кубинка и Чкаловский оперативно перебросили в Красноярск личный состав и специальную военную технику 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации», — заявили представители Минобороны.

Сводный отряд министерства обороны, который состоит из 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и 100 единиц специальной военной техники, отправлен в регион по поручению президента России Владимира Путина.

В Северо-Енисейском районе Красноярского края прибывшие военные развернут полевой госпиталь на тысячу койко-мест. После завершения госпиталя они начнут борьбу со вспышкой заболевания в поселке Еруда для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал регионы, где медики особо нуждаются в средствах индивидуальной защиты в связи с пандемией коронавируса. Среди них оказался и Красноярский край.

По последним данным, в Красноярском крае зафиксировано 1765 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе 18 человек скончались в результате пандемии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!