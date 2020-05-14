Названы наиболее нуждающиеся в средствах индивидуальной защиты регионы России

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал регионы, где медики особо нуждаются в средствах индивидуальной защиты. Озвученную информацию на онлайн-совещании с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком приводит РИА Новости.
Среди таких субъектов: Смоленская, Нижегородская, Самарская, Еврейская автономная области, Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия, Красноярский и Забайкальский края.
Ранее 14 мая стало известно, что партия «Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей членских взносов и благотворительных пожертвований на оказание помощи врачам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией коронавируса.
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