Доказана опасность бессимптомных носителей коронавируса

Китайские ученые доказали, что люди, являющиеся бессимптомными носителями SARS-CoV-2, выделяют вирус в окружающую среду, загрязняя бытовые поверхности патогеном. Статья исследователей опубликована в журнале Emerging Infectious Diseases.

Известно, что SARS-CoV-2 сохраняет жизнеспособность и остается опасным, находясь в окружающей среде в течение нескольких часов или дней. При этом в мазках, взятых из ротовой полости пациентов во время инкубационного периода, выявлена высокая вирусная нагрузка уже на второй день заражения. Однако до сих пор не было надежных свидетельств, выделяют ли бессимптомные носители вирус в окружающую среду. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые проверили, имеется ли вирусная РНК в пробах, собранных в двух комнатах карантинного отеля, где жили два студента с COVID-19 до того, как у них развились симптомы.

Двое молодых людей, обучающихся за границей, вернулись в Китай 19 и 20 марта 2020 года. У них не было лихорадки и других клинических симптомов, однако их поместили в 14-дневный карантин. Результаты ПЦР-анализа с обратной транскрипцией в реальном времени показали, что в организме обоих студентов присутствует РНК SARS-CoV-2, после чего их госпитализировали. Приблизительно через три часа после диагноза исследователи взяли образцы с поверхностей из комнат их проживания, в том числе с дверной ручки, выключателя света, ручки смесителя, термометра, телевизионного пульта, постельных принадлежностей и ванной комнаты.

Всего было собрано 22 образца, при этом восемь из них оказались положительными на РНК коронавируса. Наибольшее количество вирусных частиц было выявлено на простыне, пододеяльника, наволочки и полотенце. На обширное загрязнение вирусом ушло всего лишь 24 часа. Чтобы избежать передачи патогена через контакт с загрязненными поверхностями, специалисты рекомендуют периодически проводить влажную уборку, правильно стирать белье, не встряхивать его и тщательно сушить.

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