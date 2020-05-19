Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса

Ученые Вашингтонского университета пришли к выводу, что COVID-19 гораздо более смертоносен, чем грипп. Если США и другие страны не начнут решительную борьбу с коронавирусом, число смертей может достигнуть катастрофических значений. Статья исследователей опубликована в журнале Health Affairs.

Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента. Эта статистика основана на данных о заболеваемости и случаев смерти людей, зараженных коронавирусом, в 116 округах в 33 штатах.

Исследователи прогнозируют, что если к концу 2020 года в США будет инфицировано столько же людей, сколько во время эпидемии гриппа в 2018-2019 годах (35,5 миллиона человек), то от COVID-19 умрет почти 500 тысяч человек. При этом новый коронавирус более заразен, чем вирус гриппа. По самому оптимистичному прогнозу, за год инфицированными окажется 20 процентов населения США, а число смертей может достигнуть от 350 тысяч до 1,2 миллиона.

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