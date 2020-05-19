В туристическом центре Европы построили дом из стекла

В чешском городе Нови-Бор — туристическом центре Европы — построили прозрачный дом из стекла и отреставрировали деревянные здания XIX века для штаб-квартиры компании дизайнерского освещения Lasvit. Об этом сообщает Dezeen.

Здание покрыто прозрачными стеклянными плитками (их всего 1400) и связывает два отремонтированных офиса. На первом этаже открыты кафе, конференц-зал и библиотека. В будущем сооружение можно использовать для других целей.

Кроме того, имеется четырехэтажная пристройка, которая выдержана в стиле соседних домов и покрыта черной металлической пластиной. Помещение используется для тяжелых люстр и световых скульптур, вес которых может достигать пяти тонн.

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Нови-Бор известен древнейшей технологией стеклоделия. Опираясь на культурно-историческое наследие, Lasvit хотел придать зданию современную форму и передать индивидуальный стиль бренда.

Как объяснил автор проекта, в основу архитектурного творения легло сочетание стекла и света. Реконструкция классических зданий XIX века была дополнена возведением симметричных сооружений, что в конечном итоге было соединено в гармоничное и функциональное целое.

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