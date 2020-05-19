Глава МИД Украины 2 июня приедет в Берлин на переговоры по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 июня на фоне пандемии коронавируса приедет в Берлин с официальным визитом для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.

Глава украинского МИД планирует встретиться с немецким коллегой Хайко Маасом и советником канцлера Яном Гекером. Вместе с Кулебой в Берлин приедет руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

13 мая стало известно, что замглавы администрации президента России, куратор украинского направления в Кремле Дмитрий Козак полетел в Берлин на переговоры. Сам Козак заявил, что диалог прошел конструктивно, и консультации дадут дополнительный импульс «нормандскому формату». Кулеба сообщил, что Киев знал о визите Козака в Германию. «У нас с партнерами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет», — заверил Кулеба.

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