В Китае научились предсказывать риск смерти от коронавируса

Ученые из Китая определили три биологических признака в образцах крови пациентов с коронавирусом, по которым можно предсказать риск смерти с точностью до 90 процентов. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи проанализировали образцы крови 485 зараженных в Ухане, из которых 201 человек выжил и 174 умерли. Ученые пришли к выводу, что в анализах скончавшихся пациентов было три одинаковых биомаркера.

Первым из них ученые назвали увеличенный показатель фермента лактатдегидрогеназа (ЛДГ), свидетельствующего о разрушении тканей организма при различных заболеваниях, в том числе при проблемах с легкими. Вторым маркером стал низкий уровень лейкоцитов и лимфоцитов, отвечающих за иммунитет человека. Третьим — увеличившееся количество высокочувствительных С-реактивных белков (hs-CRP), которые также указывают на наличие воспаления.

Как отметили исследователи, увидев такие показатели в анализах пациентов, можно за десять дней предсказать их возможную смерть и постараться спасти в приоритетном порядке лечения.

Ранее сообщалось, что в Китае доказали опасность людей, являющихся бессимптомными носителями SARS-CoV-2. Утверждалось, что они выделяют вирус в окружающую среду, загрязняя бытовые поверхности патогеном.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!