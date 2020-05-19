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В Египте задержали скрывавшихся под масками Салаха преступников

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Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Египетская полиция задержала банду грабителей, скрывавших лица под масками форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, четверо вооруженных преступников пытались ограбить магазин в Каире. Осуществить задуманное им помешала полиция. Участники банды пытались скрыться, но стражи порядка задержали всех злоумышленников.

Салах выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. В нынешнем сезоне Салах принял участие в 40 матчах мерсисайдцев во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал девять результативных передач.

Форвард — лидер национальной команды Египта. В 67 матчах за сборную страны Салах забил 41 мяч. Футболиста дважды признавали лучшим игроком Африки.

Розыгрыш Английской премьер-лиги (АПЛ) был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. На момент паузы «Ливерпуль» лидирует с 25-очковым отрывом. Возобновить турнир планируется в середине июня.

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