Число случаев коронавируса в России превысило 300 тысяч

В России общее число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии превысило 300 тысяч. Об этом свидетельствуют данные региональных ведомств, следящих за распространением инфекции.

По информации Telegram-канала московского оперштаба и сайта стопокоронавирус.рф, общее число выявленных случаев в стране на утро 19 мая составляло 299 941, однако, к примеру, в Кировской области, по данным регионального Минздрава, коронавирусом заразились 1070 человек. По федеральной статистике заразившихся в регионе на 50 меньше.

В Челябинской области выявлено 1885 заразившихся, сообщается на сайте регионального оперштаба. На портале стопкоронавирус.рф говорится о 1755 инфицированных — на 130 случаев заражения меньше. Больше случаев и в Московской области. К примеру, в городском округе Красноармейск, по данным на 18 мая, с начала эпидемии выявлено 233 случая, сообщает официальный сайт округа, тогда как мособлштаб по федеральной статистике на 19 мая сообщал о 48 случаях (на 185 меньше).

Таким образом, число выявленных по всей России уже превышает 300 тысяч человек и составляет по крайней мере 300 306.

По официальным данным на утро 19 мая, в стране 76 130 человек выздоровели, 2837 пациентов не смогли справиться с болезнью.

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