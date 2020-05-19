Число умерших россиян с коронавирусом превысило 2,8 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 2837, за последние сутки зафиксировано 115 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 19 мая.

2837 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 19 мая

Всего за минувшие сутки выявлено 9263 новых случая коронавируса в 83 регионах. Накануне коронавирус подтвердился у 8926 россиян.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 19 мая превысило 4,8 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 90,3 тысячи человек. За весь период пандемии умерли свыше 318 тысяч пациентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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