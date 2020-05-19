Сотни тысяч российских предприятий МСП получат субсидии на поддержку занятости

Почти 250 тысяч российских предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) получат субсидии на поддержку занятости. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Субсидии на поддержку занятости МСП одобрены уже 244,5 тысячи предприятиям. Сумма платежей по ним составляет 10,4 миллиарда рублей», — указано в сообщении. На сегодняшний день 7,7 миллиарда рублей уже получены предпринимателями, остальные средства дойдут до представителей МСП в ближайшие дни.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин рассказал на заседании Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, что правительство выделит более 5,5 миллиарда рублей на льготное кредитование российского бизнеса по ставке 2 процента.

Премьер подчеркнул, что размер кредита будет рассчитываться из одного МРОТ на каждого сотрудника, эта сумма будет умножаться на период кредитования.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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