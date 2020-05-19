В США обеспокоились способом защиты от коронавируса «ожиревшего» Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выразила опасения относительно способа президента США Дональда Трампа защититься от коронавируса. Пелоси назвала это «не очень хорошей идеей», учитывая возраст и вес политика. Ее слова приводит The Hill со ссылкой программу CNN «Anderson Cooper 360».

Комментируя слова американского лидера о том, что он принимает одну таблетку гидроксихлорохина ежедневно с целью профилактики коронавируса и защиты от заражения, Пелоси посоветовала Трампу не принимать что-либо не одобренное учеными. «Я бы предпочла, чтобы он не принимал то, что не было одобрено учеными, особенно в его возрастной группе и в его, скажем так, весовой группе, с болезненным ожирением», — обеспокоилась Пелоси.

Кроме того, по сообщениям издания, лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер раскритиковал Трампа за то, что он дает людям «ложную надежду» в связи с приемом препарата. «То, что президент делал с гидроксихлорохином, было безрассудным, просто безрассудным», — заявил Шумер во время выступления на MSNBC. Он также отметил, что, согласно данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами, препарат имеет ряд побочных эффектов, которые влияют на работу сердечно-сосудистой системы в «плохом ключе».

Ранее телеведущий Нил Кавуто (Neil Cavuto) также назвал способ защиты от коронавируса президента США смертельно опасным для людей с различными заболеваниями.

В течение последних двух месяцев Трамп неоднократно рекламировал препарат в качестве потенциального лекарства от коронавируса или как профилактический метод, несмотря на отсутствие доказательств о его эффективности.

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