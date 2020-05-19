В Конгрессе раскритиковали намерение Трампа отправить России аппараты ИВЛ

Спикер палаты представителей конгресса США, демократ Нэнси Пелоси раскритиковала намерение президента страны Дональда Трампа бесплатно отправить аппараты ИВЛ в Россию. Свое недовольство решением главы государства она высказала в эфире телеканала CNN, пишет ТАСС.

По словам парламентария, Вашингтон бесплатно предоставит Москве медицинское оборудование на сумму в пять миллионов долларов. «Россия вполне может позволить себе заплатить за эти аппараты», — подчеркнула спикер. Она также отметила, что эту гуманитарную помощь, как и продажу Саудовской Аравии партии вооружения, администрация Белого дома не согласовывала с Конгрессом.

14 апреля Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о желании направить в Россию медицинское оборудование. Он подчеркнул, что Вашингтон может помочь Москве в том случае, если у России появятся дополнительные потребности в оборудовании. 18 мая в Белом доме уточнили, что готовят для передачи российской стороне 200 аппаратов ИВЛ.

В начале апреля в США добавили гуманитарную помощь из России. В нее входили дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также медицинское оборудование. По данным Москвы, половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона. Последняя утверждает, что полностью оплатила всю поставку.

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