США отправят в Россию аппараты ИВЛ

США отправят в России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Белый дом, передает РИА Новости.

Вашингтон доставит медоборудование на безвозмездных условиях в ответ на просьбу Москвы помочь в борьбе с коронавирусом. Высокопоставленный представитель администрации США подчеркнул, что президент США Дональд Трамп предложил передать в дар и отправить 200 аппаратов ИВЛ российскому народу. «Эта отправка представляет собой быструю реализацию этого предложения», — объяснил он.

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Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия и США уже обсуждают, как пройдет отправка аппаратов ИВЛ — помощь Вашингтона Москве. По его словам, американский лидер обещал помочь российской стороне после того, как в Соединенных Штатах наладят массовое производство.

14 апреля Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о желании направить в Россию медицинское оборудование. Он подчеркнул, что Вашингтон может помочь Москве в том случае, если у России появятся дополнительные потребности в оборудовании.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование. В Госдепе заявили, что полностью оплатили поставки из России, Москва это отрицала: половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона.

По данным на 18 мая, в мире более 4,75 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 316 тысяч скончались, более 1,7 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Россия, Великобритания, Бразилия и Испания.

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