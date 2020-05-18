Россия рассказала о поставках аппаратов ИВЛ из США

Россия и США уже обсуждают, как пройдет отправка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — помощь Вашингтона Москве. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, президент США Дональд Трамп обещал помочь российской стороне после того, как в Штатах наладят массовое производство аппаратов ИВЛ. «С нашей стороны такая возможность была встречена с признательностью, сейчас эта тема прорабатывается», — подчеркнул Рябков.

Ранее глава Госдепартамента Майкл Помпео рассказал о поставках аппаратов ИВЛ и тестов на коронавирус в Россию. Он отметил, что помощь «уже в пути».

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7 мая президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились продолжить борьбу с пандемией и положительно оценили уже достигнутые результаты. Они посчитали, что странам важно поддерживать диалог: так они «могут многого добиться в сфере стратегической стабильности». Трамп пообещал Путину помочь России в борьбе с вирусом и направить партию медицинского оборудования.

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