Российская полиция вооружилась «Парализатором»

Российская военная полиция начала получать комплексы нелетального оружия «Парализатор», сообщает «Звезда», ссылаясь на пресс-службу Восточного военного округа.

Первыми электрошоковые устройства получили подразделения военной полиции Белогорского гарнизона.

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Издание отмечает, что «Парализатор» выполнен в форме пистолетной рукоятки с расположенными в передней части электродами и гнездами для замены картриджей. Устройство действует не только при контакте с противником, но и дистанционно. Для прицеливания используется лазерный целеуказатель.

В мае 2019 года советник гендиректора научно-производственного объединения специальных материалов Юрий Кленов заявил, что российские инженеры разработали для правоохранительных органов дрон-парализатор с электрошокером и ослепляющим лазером.

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