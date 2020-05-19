Российская полиция вооружилась «Парализатором»

Российская военная полиция начала получать комплексы нелетального оружия «Парализатор», сообщает «Звезда», ссылаясь на пресс-службу Восточного военного округа.
Первыми электрошоковые устройства получили подразделения военной полиции Белогорского гарнизона.
Издание отмечает, что «Парализатор» выполнен в форме пистолетной рукоятки с расположенными в передней части электродами и гнездами для замены картриджей. Устройство действует не только при контакте с противником, но и дистанционно. Для прицеливания используется лазерный целеуказатель.
В мае 2019 года советник гендиректора научно-производственного объединения специальных материалов Юрий Кленов заявил, что российские инженеры разработали для правоохранительных органов дрон-парализатор с электрошокером и ослепляющим лазером.