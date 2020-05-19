Раскрыты подробности поставок аппаратов ИВЛ из США в Россию

Вашингтон уже в ближайшие дни отправит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Москву в качестве безвозмездной помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Подробности раскрыли в американском посольстве в России, передает «Интерфакс».

«В ответ на просьбу президента (России Владимира) Путина о помощи президент (США Дональд) Трамп предложил пожертвовать и поставить 200 вентиляторов русскому народу», — заявили в дипмиссии. Отмечается, что первые 50 приборов, произведенных в Штатах, будут готовы к отправке уже 20 мая. Остальные 150 вышлют позже.

В американском посольстве добавили, что сейчас Россия переживает «кризис общественного здравоохранения», а США помогают всем нуждающимся.

О том, сколько аппаратов ИВЛ Вашингтон готов отправить в Москву, стало известно 18 мая. Высокопоставленный представитель администрации США подчеркнул, что президент США Дональд Трамп предложил передать в дар 200 единиц.

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7 мая президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились продолжить борьбу с пандемией и положительно оценили уже достигнутые результаты. Они посчитали, что странам важно поддерживать диалог: так они «могут многого добиться в сфере стратегической стабильности». Трамп пообещал Путину помочь России в борьбе с вирусом и направить партию медицинского оборудования.

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