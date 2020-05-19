Лидер радикального движения попал в Коммунарку и призвал поверить в коронавирус

Лидер радикально-патриотического движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) заразился коронавирусом и попал в больницу в московской Коммунарке. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Активист провел в лечебном заведении десять дней и все это время активно писал посты о своем пребывании в медучреждении, лечении и самочувствии. «Корона — это не придумка властей и не чья-то фантазия», — написал он в своей первой публикации о заражении, призывая граждан поверить в серьезность болезни.

Глава российских националистов отметил, что сначала он не замечал болезни. К нему она «подкралась незаметно, ударила резко, сильно, больно». Позже появились симптомы ОРВИ, миалгия, температура до 37,4. При этом не было насморка или кашля, но началась бессонница. Через несколько дней, 4 мая, температура резко подскочила до 38,5, которую было невозможно сбить, начали «гореть легкие», пропали вкус и обоняние.

Сначала мужчина лечился дома, принимал сильные антибиотики по рекомендации от заразившего его брата-врача, но состояние ухудшалось. В Коммунарке, куда он попал, медики долго не могли справиться с высокой температурой. Первые дни в клинике для решения этой проблемы ему делали по несколько капельниц в сутки, потом начались многочисленные уколы. «Несмотря на то, что у меня всего первая степень пневмонии, очень все проходит тяжело», — сказал он, уточнив, что самые высокие показатели были вечером 10 мая, тогда у него было 40,4 градуса.

Долгое время прогресса не было, никакие препараты не помогали, 16 мая Бекетова подключили к дополнительно-усиленной подаче кислорода. К 19 мая его состояние немного улучшилось, он перестал задыхаться и предположил, что скоро его могут выписать.

«Болезнь очень тяжелейшая. Это просто ад», — добавил пациент. На своей странице он также опубликовал информацию о пользе прививок.

Активисты движения SERB неоднократно срывали небольшие антивоенные, антиправительственные и культурные акции, подавали в суд на оппозиционеров и организаторов художественных мероприятий, боролись с организацией мемориала на мосту, где был убит политик Борис Немцов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!