Судьи заразились коронавирусом в московском суде

В Мосгорсуде коронавирусом заразились несколько судей и сотрудников. Об «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По ее словам, среди заболевших два федеральных судьи из уголовной и гражданской коллегий и два сотрудника аппарата. COVID-19 у них был диагностирован во время майских праздников. Они не посещали работу и не вступали в контакт с коллегами.

Заболевшие лечатся дома, их состояние здоровья не вызывает опасений, они выздоравливают, отметила пресс-секретарь.

По ее словам, помещения Мосгорсуде регулярно дезинфицируются и приняты санитарно-эпидемиологические меры.

8 мая сообщалось, что суды в России решили открыться с 12 мая после ограничений, введенных в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции. О возвращении к обычному режиму работы судов также говорится в письме Судебного департамента при Верховном суде России от 7 мая, который ссылается на указ президента, постановления президиумов Верховного суда и Совета судей РФ.

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