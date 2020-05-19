Мужчина стал миллионером и объяснил успех «божьей волей»

Житель США купил лотерейный билет, сорвал крупнейший в истории своего штата джекпот и объяснил свой успех божьей волей. Об этом сообщает телеканал CNN.

Житель американского штата Северная Каролина Уэйд Хармон (Wade Harmon) купил лотерейный билет на автостоянке, куда заехал по дороге с работы. «Когда я вернулся домой, я решил сразу стереть защитный слой с купленного билета. Я увидел, что сорвал джекпот, и не смог поверить своим глазам», — признался мужчина.

Выигрыш Хармона составил десять миллионов долларов (почти 73 миллиона рублей). Мужчина рассказал, что не планирует увольняться с работы. Новоиспеченный миллионер потратит часть денег на семейное путешествие после отмены карантина, введенного в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции. Оставшуюся сумму Хармон отложит, чтобы не работать на пенсии. «Я верю, что на это была божья воля. Думаю, у него большие планы на мою жизнь», — считает мужчина.

Ранее сообщалось о жительнице США, которая выиграла в лотерею благодаря тем же числам, которые уже приносили ей победу несколько лет назад. На выигранные деньги женщина планирует оплатить долги, купить машину для сына и новый дом для всей семьи.

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