В Британии потеряли Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перестал появляться на публике. Как сообщает The Independent, с 12 мая он не проводил пресс-конференций, а в последний раз его видели шесть дней назад.

Пользователи Twitter начали публиковать шуточные сообщения о потерявшемся и отлынивающем от работы премьер-министре. «Вы видели этого человека? Последний раз он был замечен неделю назад в районе Вестминстер. Полиция призывает тех, кто располагает информацией о его местонахождении, хранить ее при себе», — говорится в посте Have I Got News For You.

Некоторые превратили Джонсона в героя серии детских книг «Где Уолли?» — в них необходимо найти определенного человека на картинке, где изображено много людей. «Пока вы готовитесь к очередной рабочей неделе, спросите себя "Где Борис Skiver (человек, упорно избегающий работы)"?» — написал пользователь Couldbe Yue.

На исчезновение Джонсона обратил также внимание известный британский журналист Пирс Морган. Он призвал премьер-министра «прекратить прятаться».

Издание также предположило, что Джонсон может проводить время с новорожденным сыном — премьер 29 апреля стал отцом в пятый раз.

Джонсон официально вступил в должность премьер-министра 24 июля 2019 года.

