В водоемы Тверской области выпустят миллионы рыб

Более пяти миллионов штук молоди рыб выпустят в водоемы Тверской области в 2020 году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В среду, 20 мая, местные власти выпустили в Волгу около 10 тысяч мальков стерляди, которым насчитывается 45 дней. Они выращены в экологически чистых условиях бассейновым методом.

Губернатор области Игорь Руденя рассказал, что за последние три года в местные водоемы выпустили около 11,5 миллиона мальков и молоди рыб. Искусственное воспроизводство водных биоресурсов осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, в том числе на Верхневолжском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер. Зарыбление проводится совместно с Росрыболовством, Главным бассейновым управлением по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Экология». Он направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект входят такие направления, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Оздоровление Волги» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

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