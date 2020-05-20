Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда

Краснодарский краевой суд вынес приговор стрелку из анапского села Супсех, убившего двоих россиян. После вердикта присяжных мужчину отпустили в зале суда. Об этом в среду, 20 мая, сообщает издание «Югополис».

По данным издания, после исследования доказательств присяжные признали его виновным в превышении пределов необходимой обороны. В результате его приговорили к двум годам исправительных работ. Во время следствия этот срок он уже отбыл в СИЗО, а потому был освобожден сразу после приговора.

По версии следствия, 3 февраля 2019 года 54-летний житель дома на улице Грушевой в селе Супсех был недоволен тем, что его сосед с сыном громко слушали музыку у себя во дворе. В результате разбирательства между мужчинами произошел конфликт, вследствие которого подсудимый застрелил соседей из охотничьего ружья. Стрелок не признал своей вины и утверждал, что действовал в пределах необходимой самообороны. В краевой прокуратуре с приговором суда не согласны и намерены его обжаловать.

15 апреля сообщалось, что в Дагестане избежал тюрьмы пенсионер МВД Тагир Велагаев, который признался в том, что убил бывшую жену и завернул ее тело в ковер. Советский районный суд Махачкалы приговорил его к двум годам ограничения свободы.

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