Женщина выиграла картину Пикассо стоимостью миллион евро

Жительница Италии выиграла картину Пабло Пикассо «Натюрморт» (1921 год) в ходе лотереи, которая была организована французским офисом аукционного дома Christie's. Стоимость картины оценивается в один миллион евро. Об этом пишет ТАСС.

Для участия в лотерее необходимо было приобрести билет за 100 евро. Прошлой осенью на продажу было выставлено 200 тысяч билетов. Однако розыгрыш тиража дважды откладывался.

Собранные денежные средства будут направлены французской неправительственной организации Care («Забота»). Деньги будут потрачены на проекты по созданию и улучшению водной инфраструктуры в Африке, в том числе на Мадагаскаре, в Камеруне и Марокко.

В июле прошлого года сообщалось, что в американском городе Мид, штат Канзас, пара пропустила завтрак из-за отсутствия мест в ресторане и сорвала джекпот. Американцы заглянули в магазин за парой сэндвичей и заодно купили три лотерейных билета. Супруги выиграли 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей).

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