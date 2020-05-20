Россиянин утопил дядю за аморальное поведение

Следователи возбудили уголовное дело против 28-летнего жителя Суздальского района Владимирской области, который убил родного дядю за аморальное поведение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, племянник поссорился с 46-летним родственником вечером 12 апреля 2020 года. В ходе конфликта обвиняемый нанес множественные удары ногами и палкой по голове и телу дяди, а затем погрузил его в багажник автомобиля и вывез на берег реки Нерль. Там племянник связал руки и ноги потерпевшему, сбросил его в воду и удерживал ногой, пока дядя не перестал подавать признаков жизни.

Об обстоятельствах убийства обвиняемый рассказал во время следственного эксперимента. СКР опубликовал оперативное видео на своем YouTube-канале.

На кадрах мужчина показывает следователям, как вытянул за ноги дядю из багажника машины, связал, а потом оттащил к реке и сбросил его в воду.

Племянник признался, что убил родственника из-за его аморального поведения. В частности, поводом для расправы стало то, что дядя поджег строение, в котором проживал обвиняемый.

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