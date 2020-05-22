Мальчик сходил на рыбалку и раскрыл многолетнюю тайну

Шестилетний мальчик из американского штата Южная Каролина сходил на рыбалку и помог соседке раскрыть многолетнюю тайну ее пропавшего сейфа. Об этом сообщается на сайте местной телестанции WCIV.

Юный Нокс Брюэр (Knox Brewer) посмотрел на платформе YouTube видео про магнитную рыбалку (вместо удочки используется мощный неодимовый магнит — прим. «Ленты.ру») и решил попробовать. «Мы подумали, что так ему будет легче перенести изоляцию из-за вируса, — рассказала его мать Кэтрин. — Он даже изучил, какие камни магнитятся, а какие — нет».

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Нокс отправился на необычную рыбалку на озеро Уитни в День матери. Когда его магнит зацепился за нечто тяжелое, случайный прохожий помог ему вытянуть улов на поверхность. Найденный на дне озера предмет оказался металлическим сейфом с ювелирными украшениями, блокнотом и чековой книжкой.

«Мы вскрыли сейф. Я знал, что нужно отнести находку властям, вовлечь их в расследование и раскрыть этой тайну, — отметил отец мальчика Джонатан. — Кроме того, это была отличная возможность показать Ноксу, что нужно делать в подобных ситуациях».

Семья Брюэров сообщила о находке в полицию. Выяснилось, что восемь лет назад это сейф был украден у живущей по соседству женщины. «Первое, что она сделала, это опустилась на колени, обняла Нокса и поблагодарила его за то, что он помог ей раскрыть тайну, — говорит Джонатан. — В будущем он хочет стать полицейским, поэтому ему очень понравилось заниматься расследованием, задавать вопросы и добираться до сути вещей».

Ранее сообщалось, что в канадском городе Ревелсток подросток случайно раскрыл дело о пропавшей 27 лет назад женщине. Он нашел на дне озера затопленную машину.

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