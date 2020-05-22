Песков ответил на вопрос о своей болезни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, ответил на вопрос о своей болезни. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает ТАСС.

«Пока еще нахожусь в больнице», — сообщил он.

Его супруга фигуристка Татьяна Навка накануне, 21 мая, рассказала, что поборола коронавирус. Ее уже выписали из больницы.

О заражении представителя Кремля стало известно 12 мая. Тогда же диагноз подтвердился у Навки. Помимо Пескова, коронавирус обнаружили у министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра строительства Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой и главы правительства Михаила Мишустина.

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