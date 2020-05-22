Россия
 
Последние новости
Седьмой день подряд в России выявили менее 10 тысяч случаев заражения COVID-19
Женщина сбросила 32 килограмма за шесть месяцев и рассказала свой секрет
Российские подростки покатались на угнанной маршрутке, попали в ДТП и сбежали
Москвичка отсудила у LG деньги на ремонт квартиры
Раскрыты первые подробности нового шоу Ларисы Гузеевой
Украина обвинила Россию в сознательном нарушении минских соглашений
Названа дата всероссийского онлайн-выпускного в вузах
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 3,2 тысячи
Определена глубина падения доходов россиян
Решена загадка появления жизни на Земле
Новости партнеров

Песков ответил на вопрос о своей болезни

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, ответил на вопрос о своей болезни. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает ТАСС.

«Пока еще нахожусь в больнице», — сообщил он.

Его супруга фигуристка Татьяна Навка накануне, 21 мая, рассказала, что поборола коронавирус. Ее уже выписали из больницы.

О заражении представителя Кремля стало известно 12 мая. Тогда же диагноз подтвердился у Навки. Помимо Пескова, коронавирус обнаружили у министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра строительства Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой и главы правительства Михаила Мишустина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Навка поборола коронавирус и рассказала о состоянии Пескова
Путин рассказал о заразившихся коронавирусом министрах
Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Растет всеобщее недоверие, всеобщая боязнь»

Мигранты теряют работу в России из-за коронавируса. К чему это приведет?
11:10Сегодня

Российские подростки покатались на угнанной маршрутке, попали в ДТП и сбежали

10:59Сегодня

Названа дата всероссийского онлайн-выпускного в вузах

10:58Сегодня

Седьмой день подряд в России выявили менее 10 тысяч случаев заражения COVID-19

Россия10:15Сегодня

«С одноразовыми масками экспериментировать не стоит»

Врач-эпидемиолог рассказала, как обезопасить себя во время пандемии
10:57Сегодня

Число умерших россиян с коронавирусом превысило 3,2 тысячи

10:41Сегодня

Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве 

10:38Сегодня

Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Россия00:0621 мая

«Следствие было завершено в аномально короткие сроки»

Открытое письмо 350 пилотов и специалистов авиаотрасли о расследовании аварии Superjet в Шереметьево
10:36Сегодня

В России от COVID-19 вылечилось почти 100 тысяч зараженных

10:36Сегодня

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 326 тысяч

10:35Сегодня

В России за сутки выявили 8894 новых случая заражения коронавирусом

Россия
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 3,2 тысячи
«Растет всеобщее недоверие, всеобщая боязнь»
Мигранты теряют работу в России из-за коронавируса. К чему это приведет?
Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве
Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Российская медсестра в бикини стала мировой звездой
Ей восхищаются иностранцы, хвалят в сети и обсуждают политики
Песков ответил на вопрос о своей болезни
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Все материалы
Мир
Китай признал ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса
Выход США из Договора по открытому небу объяснили слежкой России за Трампом
«По всему миру происходит настоящий геноцид»
Тысячи женщин из-за карантина оказались заперты с тиранами. Их жизнь превратилась в кошмар
Сын саудовского журналиста Хашкуджи простил убийц отца
«Люди будут умирать»
Бразилия вырывается в лидеры по числу зараженных коронавирусом. Почему там не вводят карантин?
В США оценили вероятность выхода из ракетного договора
«Люди — это вирус»
Экофашисты хотят сократить население Земли. Они готовы убивать и надеются на помощь коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать Крым
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
Зеленский заявил об отсутствии языкового вопроса на Украине
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
На Украине потребовали от НАТО 200 миллиардов долларов
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Зеленский заявил о российских войсках в Донбассе
Все материалы
Экономика
Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса
Цены на нефть обвалились
Американские богачи заработали сотни миллиардов на фоне коронавируса
Нашли время
Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?
Тинькофф запустил собственный индекс деловой активности Tinkoff CoronaIndex
«Мейнстрим — бесконтактность и низкие цены»
Сооснователь Fix Price — о новых трендах ретейла в условиях пандемии
Все материалы
Силовые структуры
Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Издатель журнала «Флирт» снова попался на организации проституции
«Она оперировала на кухне»
Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Двух россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
«Дети просили не убивать их»
Пособники фашистов казнили тысячи советских граждан. КГБ охотился на них десятки лет
Все материалы
Наука и техника
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
«Результат был предсказуем»
Царь-освободитель пытался изменить Россию. Почему его жестоко убили?
Новый iPhone выйдет без наушников
Из того, что было
Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple
Обнаружена главная причина неизлечимого рака
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Новорожденному впервые пересадили стволовые клетки
Все материалы
Спорт
Тутберидзе вернется из США в Россию
Татьяна Тарасова«Женя должен показать, какой он тренер»
Татьяна Тарасова — о критике Плющенко, зависти конкурентов и последствиях карантина
Тихонов ответил рассказавшему о допинге в российском биатлоне Губерниеву
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Губерниев рассказал о победах российских биатлонистов с помощью допинга
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
В IIHF отреагировали на информацию о переносе ЧМ по хоккею из России в Швейцарию
Все материалы
Культура
«Ты умрешь во сне»
Кумир Дэвида Боуи и Тома Йорка пел о палачах и террористах. Легендарный вокалист изменил мир музыки
Марат БашаровНалей и отойди
Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Вся жизнь — квартирник
Живой Гребенщиков, жена Шиндлера и бог программистов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
«Союз денег и власти»
За кого выходят замуж и как живут женщины в Северной Корее
Все материалы
Интернет и СМИ
В Туле вступились за медсестру в бикини
«Люди думают, что в интернете все уже оплачено»
Из-за коронавируса россияне массово смотрят пиратские фильмы. Почему это плохо?
Доктор Мясников раскрыл истинный смысл фразы «кому положено умереть — помрут»
Россиянам покажут марафон Эль-Класико
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Новое шоу Собчак назвали провалом
Пиратские хроники
 
Все материалы
Ценности
Разный размер карманов на мужских и женских джинсах вызвал споры в сети
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Лицо незнакомца за спиной Дженнифер Лопес на домашнем фото перепугало фанатов
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
Популярная блогерша испортила внешность пластикой и поделилась ужасом
Обувь любимого дешевого бренда россиян назвали устройством для пыток
Джегинсы бренда Mironova AnastasiiaВторая кожа
Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности
Все материалы
Путешествия
В правительстве предрекли двукратное снижение авиаперевозок после пандемии
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
В Турции рассказали о сроках открытия страны для иностранных туристов
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
Совершен самый долгий беспосадочный внутренний перелет
Все материалы
Из жизни
Мальчик сходил на рыбалку и раскрыл многолетнюю тайну
Необычный подарок бойфренда довел именинницу до истерики
Луиза ПьетрюичИсчезнувшая
Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
Пассажиры метро занялись сексом на опустевшей из-за коронавируса станции
«Быстрые движения их только раззадоривают»
Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
Служивший при 11 президентах США дворецкий Белого дома умер от коронавируса
Бенджамин БатерстРастворился в воздухе
Молодой дипломат вез важные бумаги и пропал. Тайну его исчезновения не могут разгадать уже 200 лет
Все материалы
Volkswagen будет собирать в России три новинки
Прощай, Chevrolet Impala
Шесть десятилетий истории «Золотой антилопы» закончились
Первый электрокар Mazda оказался дешевле конкурентов
Суперкару De Tomaso Pantera — 50 лет!
Среднемоторное спорткупе стало олдтаймером — самое время вспомнить его историю
Найдена забытая в гараже на 30 лет вазовская «шестерка» без пробега
Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»
Подробности об электромобиле, который готовил Джеймс Дайсон — самый богатый человек Великобритании
В России сделали шагающие «Жигули» с ногами
Все материалы
Дом
Раскрыты масштабы ипотечного обвала в Москве
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Названы российские банки с самой дешевой ипотекой
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Американцы испугались общественных туалетов и отказались выходить на улицу
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
В Москве недосчитались новых квартир
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
На Урале взялись за ремонт сельских дорог
В водоемы Тверской области выпустят миллионы рыб
Россияне стали реже умирать от рака
В российском регионе внедрят масочное наблюдение
Все материалы