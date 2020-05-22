Раскрыто будущее российских аэропортов после снятия ограничений

Первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько раскрыл будущее российских аэропортов после снятия ограничений в беседе с изданием «Московский Комсомолец».

По его словам, на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу в российских аэропортах будет обязательно находиться информация о профилактике заражения COVID-19. Для работы в аэропорту, в том числе в наземном обслуживании, будет задействовано минимальное количество персонала. Также будут введены меры социального дистанцирования.

Нерадько отметил, что пассажирам будут сообщать о необходимости минимизировать число сопровождающих и о недопущении нахождения в аэровокзалах больше двух часов тех, у кого нет билета. Кроме того, пассажирам будут предоставлять дезинфицирующие средства.

В рекомендациях Роспотребназдора по поэтапному снятию ограничений из-за коронавируса указывается, что использование защитных медицинских масок и перчаток в самолетах будет рекомендовано на всех этапах снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19. На первом этапе пассажиров будут пускать на борт только при наличии перчаток и масок. Кроме того, на первых двух этапах пассажирам обязаны предоставлять питание только из герметичной упаковки или разогретое на борту. На третьем этапе будет обычная схема питания.

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