Знакомые захватчика банка из Москвы рассказали о его поведении

Знакомые Алексея Барышникова, который захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу в Москве, рассказали о его поведении и характере. Их слова приводит Telegram-канал Life Shot.

«Были свои особенности, временами казался странным», «Он вроде как неплохой парнишка по характеру, вежливый. Но были свои особенности, временами казался странным в некоторых моментах», — поделились бывшие коллеги.

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Другие знакомые Барышникова описывали его как человека, нормально общающегося с коллективом. «Очень хороший парень, добрый, отзывчивый. Вот он последний, кто мог такое сделать, даже не верится», — рассказали каналу.

Барышников, пришедший в форме курьера, закрылся в банке вместе с заложником, который вел прямую трансляцию в Instagram. Мужчина угрожал устроить взрыв. По некоторым данным, у него была с собой граната. Спецназ начал штурм, впоследствии россиянина задержали.

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