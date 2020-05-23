В социальных появилась фотография захватчика банка в центре Москвы на Земляном Валу. Ее опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

Захватчиком оказался 34-летний уроженец Нижневартовска Алексей Барышников.

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Ранее 23 мая мужчина в форме и с рюкзаком доставщика еды зашел в здание банка и заявил, что заминирован. В помещении оказались заблокированы несколько человек, которых впоследствии вывели. Один из заложников вел прямую трансляцию из банка в Instagram. На видео было видно лицо захватчика, который периодически пил вино из бутылки.

Спецназ взял штурмом банк и задержал захватчика, угрожавшего взрывом. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, у задержанного был с собой муляж взрывного устройства. В полиции подтвердили задержание, но никак не прокомментировали информацию о взрывном устройстве. Также сообщалось, что мужчина требовал крупную сумму денег.

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