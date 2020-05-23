Арест за неуплату штрафов в России предложили отложить

В Совфеде предложили отложить принятие нормы об административном аресте за неуплату штрафов до конца 2020 года. Соответствующее предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства России в условиях эпидемии коронавируса, передает ТАСС.

Сенаторы планируют в скором времени внести поправку на рассмотрение парламента.

«Ввести временную норму о приостановлении на период 2020 года применения административного ареста, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом», — говорится в документе

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в условиях самоизоляции и ограничительных мер не все граждане имели возможность для своевременной оплаты наложенных на них административных штрафов. Он напомнил, что неуплата штрафа в установленный срок влечет наложение такого штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

«Однако в настоящее время в КоАП РФ не предусмотрен порядок представления ходатайств, заявлений и жалоб посредством подачи их в электронном виде. Таким образом, вопрос о предоставлении гражданину отсрочки или рассрочки уплаты штрафа также может быть не решен вовремя. Применение указанных мер административной ответственности, в особенности мер, связанных с ограничением свободы, в данных условиях представляется несоразмерным совершенным деяниям», — подчеркнул Клишас.

По его словам, отсрочка введения штрафов позволит в большей степени обеспечить защиту здоровья граждан, привлекаемых к административной ответственности.

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