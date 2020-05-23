В российском городе сгорел склад с печеньем

Склад кондитерской фабрики «Акульчев» загорелся в городе Набережные Челны. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Огонь охватил 150 квадратных метров помещения склада готовой продукции, добавили в МЧС. На данный момент пожарные справились с открытым горением. Уточняется, что причиной возгорания стала охладительная лента из пластика в производственном цеху.

Пожар тушили 75 человек и 20 единиц техники, ему присваивался повышенный ранг сложности.

Несколькими часами ранее пожар произошел в другом городе республики — в Зельдольске загорелась Центральная районная больница. Очевидцы рассказали, что там наблюдались проблемы с освещением, а потом «из палаты на первом этаже пошел черный дым». Сообщалось о трех погибших.

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